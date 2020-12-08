В Москве за сутки коронавирусом выявили у 5145 человек

https://static.news.ru/photo/f74198f8-39ff-11eb-97bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве коронавирус был подтверждён у 5145 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в столице увеличилось до 665 218. Выздоровели от инфекции за последние 24 часа 5746 жителей Москвы.

В столице за сутки выявили 5145 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся COVID-19 в столице составило 665 218, — сообщили в оперштабе Москвы.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, в Москве увеличилось до 507 149 человек, 9571 человек стали жертвами инфекции.

Как писал NEWS.ru, на территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания. Отмечается, что в общей сложности в стране коронавирусом заразились 2 541 199. Суточный прирост за двое суток — 1%. В оперштабе подчеркнули, что за последние сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 26 266 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за время эпидемии с болезнью сумели справиться 2 007 792 гражданина РФ. Также сообщается, что в течение прошедших суток в стране 559 пациентов с коронавирусом умерли. В общей сложности жертвами инфекции стали 44 718 россиян.