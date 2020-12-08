В РФ за сутки выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/937928e6-39fe-11eb-972e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

На территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 26 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

Отмечается, что в общей сложности в стране коронавирусом заразились 2 541 199. Суточный прирост за двое суток — 1%.

В оперштабе подчеркнули, что за последние сутки из российских больниц по выздоровлении выписали 26 266 пациентов с ранее диагностированным COVID-19. Всего за время эпидемии с болезнью сумели справиться 2 007 792 гражданина РФ.

Также сообщается, что в течение прошедших суток в стране 559 пациентов с коронавирусом умерли. В общей сложности жертвами инфекции стали 44 718 россиян.

В регионах больше всего заразившихся в Москве. В столице выявили 665 218 случаев COVID-19, 507 149 горожан выздоровели, 9571 человек скончался.

Как ранее передавал NEWS.ru, единичные случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что на сегодняшний день массового распространения этого явления в РФ нет.