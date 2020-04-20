Власти Москвы посчитали число привязанных к транспортным картам пропусков

Около 1,5 млн жителей Москвы привязали транспортные карты к цифровому пропуску для его автоматической проверки.
Об этом агентству RNS
В Москве с 22 апреля действует автоматический режим проверки цифровых пропусков, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Система проверяет пропуск при предъявлении на турникетах социальных карт и карт «Тройка» и «Стрелка».
Как передавал NEWS.ru, ранее столичный дептранс сообщил о возможности заказать доставку карты «Тройка» на дом.
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