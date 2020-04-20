Власти Москвы посчитали число привязанных к транспортным картам пропусков

https://static.news.ru/photo/f0d6753e-832e-11ea-875b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 1,5 млн жителей Москвы привязали транспортные карты к цифровому пропуску для его автоматической проверки.

Об этом агентству RNS рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта. Представители дептранса уточнили, что около 1,5 млн москвичей указали данные своих карт «Тройка» при оформлении заявки на пропуск.

В Москве с 22 апреля действует автоматический режим проверки цифровых пропусков, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. Система проверяет пропуск при предъявлении на турникетах социальных карт и карт «Тройка» и «Стрелка».

Как передавал NEWS.ru, ранее столичный дептранс сообщил о возможности заказать доставку карты «Тройка» на дом.