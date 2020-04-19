Дептранс Москвы: карту «Тройка» могут доставить на дом

https://static.news.ru/photo/2cb86844-8246-11ea-b4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице появилась услуга по доставке карты «Тройка» на дом.

В связи со вчерашними нововведениями для удобства пассажиров мы договорились с «Яндексом» о доставке карт «Тройка» на дом, — сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы журналистам «Интерфакса».

Залоговая стоимость карты будет составлять 50 рублей, заказать её можно через «Яндекс.Лавку».

Ранее столичные власти приняли новые правила для передвижения на общественном транспорте. С 22 апреля оплатить проезд можно будет только с помощью карт «Тройка», «Стрелка», месячного единого проездного билета или социальной карты жителя Москвы или Подмосковья.

К цифровому пропуску нужно привязывать транспортную карту не позднее чем за пять часов до поездки. Без цифрового пропуска использовать общественный транспорт нельзя, нарушителям грозит штраф в 5000 рублей.

NEWS.ru писал, что половина столичных пассажиров привязали электронные карты к пропускам.

В России коронавирус диагностирован у 42 853 заболевших, за последние сутки подтверждено 6060 новых случаев, вылечился 3291 человек, 361 умер. В Москве — 24 324 случая, 1763 выздоровели, 176 умерли.