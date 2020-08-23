Власти Москвы пообещали не продавать коммерсантам видео с камер наблюдения

https://static.news.ru/photo/59f5ff24-e5f1-11ea-983f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные с городских камер видеонаблюдения в Москве не подлежат коммерческому использованию. В дальнейшем передавать их кому-либо на платной основе также не планируется, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

О том, что мэрия Москвы имеет право транслировать данные видеонаблюдения в свободном доступе в Интернете и даже продавать их, ранее сообщил «Коммерсант». По данным издания, это оговорено в условиях конкурсов на установку камер.

Формулировки, изложенные в контракте, типовые, они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС «Единый центр хранения и обработки данных», — цитирует ТАСС разъяснение ведомства.

В ДИТ подчеркнули, что записи с камер представляют собой «исключительно изображения» и не содержат персональных данных граждан. Доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов.

Ранее в мэрии Москвы оценили уровень защиты транспорта от коронавируса. Как писал NEWS.ru, там заявили, что он превосходит европейский и американский по степени безопасности.