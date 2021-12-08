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Власти Москвы помогут семье погибшего сотрудника МФЦ

12:37, 08 декабря 2021
Власти Москвы помогут семье погибшего сотрудника МФЦ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Москвы окажут помощь семье сотрудника МФЦ, который погиб в результате стрельбы, устроенной накануне посетителем. У него остались маленькие дети. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу, — написал градоначальник.

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