Власти Москвы помогут семье погибшего сотрудника МФЦ

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Эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему для кражи средств пользователей Интернет с помощью поддельного сайта Минздрава. Жертвам обещали крупный выигрыш и просили ввести данные банковской карты, после чего с неё списывали деньги. Кроме того, мошенники распространяли в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе и вакцинации, говорится в Telegram-канале компании.

В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса: «Страна вымрет! 2 дня до глобальной катастрофы!! Академик Роднин обнародовал страшные факты! Привитые погибнут первыми!,...