Власти Москвы не считают нужным закрывать промпредприятия из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/62b20368-12b7-11eb-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти не видят необходимости закрывать промышленные предприятия города из-за роста числа заболевших коронавирусом.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, варианты закрытия промпредприятий вообще не рассматриваются.

Как рассказал чиновник в интервью телеканалу «Россия 24», как правило, на большинстве таких предприятий соблюдаются эпидемиологические требования, в том числе социальное дистанцирование и средства индивидуальной защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы допустили внедрение QR-кодов для входа в рестораны и магазины. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что система идентификации людей по QR-кодам может быть распространена на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, если её применение для входа в ночные заведения будет успешным,