Власти Москвы не считают нужным закрывать промпредприятия из-за COVID-19

Столичные власти не видят необходимости закрывать промышленные предприятия города из-за роста числа заболевших коронавирусом.
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, варианты закрытия промпредприятий вообще не рассматриваются.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы допустили внедрение QR-кодов для входа в рестораны и магазины. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что система идентификации людей по QR-кодам может быть распространена на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, если её применение для входа в ночные заведения будет успешным,