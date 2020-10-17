Власти Москвы допустили внедрение QR-кодов для входа в рестораны и магазины

https://static.news.ru/photo/1e9ade44-11a3-11eb-9ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система идентификации людей по QR-кодам может быть распространена на салоны красоты, непродовольственные магазины и рестораны, если её применение для входа в ночные заведения будет успешным, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Такое заявление Немерюк сделал ходе в интервью соучредителю барного объединения «Профсоюз» Дмитрию Левицкому, опубликованному в Instagram.

Если система заработает, вполне возможно и другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы, — сказал руководитель департамента.

Немерюк также отметил, что власти города обсуждают с представителями бизнеса введение чекинов, являющихся некой альтернативой полному закрытию. Также он акцентировал внимание на гуманности данной системы, так как благодаря ей люди смогут определить, «угрожает их жизни что-то или нет», и быстрее начать лечение, если заразились.

Как писал NEWS.ru ранее, система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработает 19 октября в 12:00. При этом регистрировать номера телефонов по QR-коду или по СМС их посетителям и сотрудникам нужно будет в любое время суток, а не только ночью.