Власти ЛНР сообщили о пятикратном росте обстрелов за месяц со стороны ВСУ

Подразделения Вооружённых сил Украины в январе этого года 21 раз нарушили режим прекращения огня, а количество обстрелов территории Луганской народной республики (ЛНР) за месяц возросло в пять раз, сообщили представители ЛНР. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), чаще всего обстрелам подвергались Золотое-5 и посёлок Молодёжное. В результате обстрелов погибли два военнослужащих ЛНР.

В январе 2022 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксирован 21 обстрел территории республики со стороны ВСУ. По сравнению с декабрём прошлого года отмечается рост количества нарушений режима прекращения огня в пять раз, — говорится в сообщении представительства.

Ранее днём заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о том, что Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе. Он также утверждает, что увеличилась интенсивность запусков украинских беспилотников в сторону линии соприкосновения.

19 января депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.