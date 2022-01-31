Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе
Народная милиция ДНР: украинский Генштаб завершил разработку плана наступления в Донбассе
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:06, 01 февраля 2022
Фото: Генеральный штаб Вооружённых сил Украины
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Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, обстановка в регионе по-прежнему остаётся напряжённой. Кроме того, Народная милиция ДНР зафиксировала рост интенсивности полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА Новости.
По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали, — сказал Басурин.
Он добавил, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооружённых сил Украины с участием командующего операций объединённых сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.
Также Басурин заявил, что самопровозглашённая республика оставляет за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной помощью в случае продолжения поставок летального оружия Киеву.
Ранее глава ДНР Денис Пушили допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов.