Генштаб Украины завершил разработку плана наступления в Донбассе, заявил заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. По его словам, обстановка в регионе по-прежнему остаётся напряжённой. Кроме того, Народная милиция ДНР зафиксировала рост интенсивности полётов украинских БПЛА на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По данным нашей агентурной разведки украинским генеральным штабом завершена разработка плана наступательной операции в Донбассе. О его подготовке мы ранее уже сообщали, — сказал Басурин.

Он добавил, что на этой неделе должно состояться совещание под руководством начальника генштаба вооружённых сил Украины с участием командующего операций объединённых сил Украины и командующих оперативно-тактическими группировками «Север» и «Восток», в ходе которого будет представлен данный план.

Также Басурин заявил, что самопровозглашённая республика оставляет за собой право обратиться к РФ и другим странам за военной помощью в случае продолжения поставок летального оружия Киеву.

Ранее глава ДНР Денис Пушили допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов.