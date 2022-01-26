В ДНР допустили постановочные химатаки со стороны Киева

Глава ДНР Денис Пушили допустил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Поводом может служить поступившее со стороны Киева обвинение, что в Горловке произошла утечка химикатов, пишут «Известия».

Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий, — сказал Пушилин.

В среду, 26 января, в Елисейском дворце в Париже прошла встреча советников лидеров «нормандского формата» по урегулированию ситуации в Донбассе. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на встрече стороны провели инвентаризацию минских договорённостей. Все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться, отметил он по итогам встречи.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» просит руководство cтраны оказать помощь самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поcтавок военной продукции. Об этом сообщил глава думской фракции ЕР Владимир Васильев.