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Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова рассказала, что иностранцы смогут покинуть китайскую провинцию Хубэй только после 14-дневного карантина и с разрешения местных властей.

Эти условия продиктованы медицинскими нормами и необходимы для локализации коронавирусной инфекции, — цитирует Захарову ТАСС. В настоящее время на территории провинции находится 182 российских гражданина, из них 122 — в...