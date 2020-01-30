Администрация города Ессентуки анонсировала встречу с «главным фигурантом дела Романовых». Мероприятие пройдёт 31 января в городском краеведческом музее.
Специальным гостем будет старший-следователь криминалист Главного управления криминалистики СК Владимир Соловьёв. Именно он заявлен как главный фигурант дела.
Власти города обещают, что в ходе встречи следователь раскроет тайну убийства царской семьи.
31 января в ессентукском краеведческом музее пройдёт встреча с главным фигурантом по делу Романовых. Владимир Соловьёв старший-следователь криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ готов раскрыть тайну Ипатьевского дома в Екатеринбурге, — сообщается на сайте региональной администрации.
Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у неё нет одержимости Николаем II. По её мнению, сохранение памяти о святомученичестве царской семьи — это «долг любого порядочного человека, который дорожит правдой, людьми и верой». Она отметила, что убийство царской семьи — это умышленное преступление с отягчающими обстоятельствами, которое сказалось на гибели всей империи