Власти Алтайского края начали снимать карантин

https://static.news.ru/photo/b8059e40-a8ce-11ea-b75f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Томенко Фото: kremlin.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о снятии некоторых ограничений, введённых из-за коронавируса. Политик подписал указ о первом этапе выхода из самоизоляции.

Регион выполняет методические рекомендации санитарных властей по показателям распространения COVID-19, передаёт РИА Новости.

Теперь людям, прибывшим из других регионов, не требуется соблюдать карантин. Кроме того, жители младше 65 лет и без хронических заболеваний получили возможность свободно перемещаться.

Также людям разрешили заниматься спортом без использования тренажёров и устраивать самостоятельные тренировки.

Ранее NEWS.ru писал, что систему пропусков для передвижения по Москве могут сохранить после окончания режима самоизоляции. Так считают аналитики компании Cushman & Wakefield. Она, предположительно, будет использоваться для регулирования трафика в столице.