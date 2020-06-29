Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтёра Анурьеву

https://static.news.ru/photo/b04056f4-ba36-11ea-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении волонтёра из Ульяновской области Светланы Анурьевой посмертно.

Девушка награждена за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи. Она до последнего дня своей жизни помогала людям в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, студентка медицинского колледжа Светлана Анурьева, которая до самой смерти от рака оставалась активной участницей проекта «Мы вместе», может быть посмертно представлена к федеральной награде. Глава региона Сергей Морозов распорядился оказать семье студентки всю необходимую помощь. Он также подписал указ о мерах поддержки волонтёров в период пандемии и предложил назвать его в честь девушки.

Светлана жила в селе Карсун и помогала одиноким пожилым односельчанам, доставляя продукты в период самоизоляции. В начале мая она попала в больницу. Врачи обнаружили у неё неоперабельный рак четвёртой степени. После выписки девушка ещё некоторое время продолжала заниматься волонтёрской деятельностью, а 31 мая скончалась.

Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что это сделано в целях совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации. Указом также утверждаются статут ордена и положение о медали, описание этих наград и их рисунки.

Ранее Путин подписал указ о награждении волонтёров знаком отличия «За благодеяния». Согласно документу, он будет вручаться за значительный личный вклад в дело волонтёрства, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.