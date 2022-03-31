Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, этой весной в вооружённые силы страны служить отправятся 134,5 тысячи человек возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Призыв пройдёт в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек, — говорится в документе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что призванные на военную службу весной граждане России не будут направлены ни в какие горячие точки. Он также дал поручение начать отправку призывников в российские войска в третьей декаде мая.

Как заявил Владимир Путин, в военной спецоперации России на Украине задействованы только профессиональные военные. Призывников нет, и их участие не планируется. Он также отметил, что участие в операции резервистов и добровольцев также не рассматривается. По словам главы государства, Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине также и тех, кого вызывают на военные сборы.