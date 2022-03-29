Шойгу: призывников не будут направлять в горячие точки

Призванные на военную службу весной граждане России не будут направлены ни в какие горячие точки, заявил на селекторном совещании во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости. Глава ведомства также отметил, что в ходе весеннего призыва для несения военной службы будет направлено 134,5 тысячи российских юношей. Это число призывников меньше, чем было год назад.

В соответствии с указом президента, в Вооружённые силы и другие структуры, где предусмотрена военная служба, будет направлено 134,5 тысячи человек. Это меньше, чем было призвано весной 2021 года, — сказал Шойгу.

Он также дал поручение начать отправку призывников в российские войска в третьей декаде мая. Датой начала призывной кампании обозначено 1 апреля.

По словам главы Минобороны, граждане России, которые будут призваны весной на военную службу, не будут направлены ни в какие горячие точки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации России на Украине задействованы только профессиональные военные. Призывников нет и их участие не планируется. Он также отметил, что участие в операции резервистов и добровольцев также не рассматривается. По словам главы государства, Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине также и тех, кого вызывают на военные сборы.