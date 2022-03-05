Путин заявил, что в спецоперации на Украине солдаты-срочники не участвуют

В военной спецоперации России на Украине задействованы только профессиональные военные. Призывников нет и их участие не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний, пишет РИА Новости. Он также отметил, что участие в операции резервистов и добровольцев также не рассматривается.

В этой операции принимают участие только профессиональные военные: офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать. И не собираемся. Повторяю ещё раз: в этой операции принимают участие только мужчины, которые добровольно сделали для себя очень ответственный выбор в жизни — защищать родину. Они выполняют эту задачу с честью, — сказал Путин.

По словам главы государства, Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого вызывают на военные сборы.

То же самое касается и тех, кого призывают на сборы: нет, мы не планируем этого делать и в отношении этой категории. Их регулярно на сборы призывают. До и после будут призывать. Но и эту категорию мы призывать не собираемся, и участвовать в конфликте этом, в этой операции они не будут, — отметил российский лидер.

Президент России также отметил добровольцев, которые приходят в военкоматы, чтобы поехать на Украину. Он выразил им благодарность за этот патриотический порыв, а также желание поддержать страну и её вооружённые силы. Однако отметил, что вопроса об их помощи пока стоит.

Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать вооружённые силы, но... их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что военное положение вводится в стране по указу главы государства в случае внешней агрессии. В настоящее время в стране такой ситуации нет, заявил Путин, отвечая на вопрос о возможном вводе «особого положения» в стране.