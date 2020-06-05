Владельцев закрытых предприятий обяжут ликвидировать экологический ущерб

https://static.news.ru/photo/c61317cc-a727-11ea-b7ec-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила разработать к 22 июня 2020 года проект закона, обязывающего владельцев предприятий устранять экологический ущерб после вывода оборудования из эксплуатации, закрытия производства или его банкротства.

Работу над документом начнут сотрудники Минэнерго, Минприроды, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Ростехнадзора и других ведомств, пишет ТАСС.

Также министерствам поручено провести инвентаризацию промышленных объектов и составить перечень компаний-банкротов, деятельность которых нанесла вред окружающей среде. Срок исполнения распоряжения — до 30 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков попросил не спешить с выводами о причинах разлива дизельного топлива в Норильске и дождаться результатов расследования.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн горючего, часть которого попала в местные водоёмы. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.