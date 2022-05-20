«Владельцам BMW не стрёмно»: россияне начинают чинить машины в гаражах Даже обладатели премиальных авто всё чаще отказываются от обслуживания у официальных дилеров

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Россияне переключаются на обслуживание своих автомобилей в гаражных мастерских. Официальные дилеры, которые еще продолжают работу, фиксируют отток клиентов. Чаще всего наметившийся тренд связывают с подорожанием запасных частей и возросшей стоимостью работ. В гаражи сегодня приезжают и владельцы люксовых авто — даже им подчас становится не по карману ремонт, особенно если речь идет о серьезных случаях. Однако у этой истории есть и обратная сторона: эксперты утверждают, что мелкие мастерские, как правило, не располагают необходимым программным обеспечением для проведения диагностики, и прогнозируют, что совсем скоро обладатели технически сложных автомобилей начнут от них избавляться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«В гараже не стрёмно»

У Кирилла своя автомобильная мастерская в Ульяновске. Раньше мужчина работал у одного из официальных дилеров, но позднее принял решение организовать собственный бизнес.

Начали с малого, приезжали знакомые, а также знакомые знакомых. Преимущественно обслуживались старые иномарки или довольно свежие бюджетные машины. Кому-то надо масло поменять, кому-то — подвеску перебрать. Не шиковали, но на жизнь так-то хватало, — рассказывает собеседник NEWS.ru.

По его словам, ситуация начала заметно меняться уже этой весной. В мастерскую Кирилла, которая, по сути, представляет собой два гаражных бокса, потянулись элитные, как он сам выражается, клиенты.

Мы сначала даже не поняли, в чем дело: вдруг, как по команде, к нам поехали кадиллаки, крузаки, туареги — дорогие, в общем, тачки. Стали общаться, а владельцы прямо признаются: чиниться у «официалов», даже у тех, которые еще не закрылись, многим стало не по карману. И это не болтовня: например, хозяин одного внедорожника рассказал, что дилер насчитал ему ремонт ходовой на 700 тысяч рублей. У нас ценник получился щадящий — почти в два раза дешевле, — рассказал Кирилл.

Ситуация и вправду начала кардинально меняться после начала специальной военной операции на Украине, когда многие иностранные компании, в том числе автомобильные, на фоне введения санкций начали в массовом порядке покидать российский рынок. Тогда же возникла и проблема с запасными частями — многие позиции перестали поставляться в Россию, к тому же значительно выросли цены.

Владелица небольшого автосервиса в Москве Дария Каменская рассказала NEWS.ru, что многие россияне действительно больше не видят смысла в сервисном обслуживании у официальных дилеров. По ее данным, ремонтироваться в гаражной мастерской обычно дешевле в два-три раза.

Причем совсем не обязательно, что в гараже автомобиль отремонтируют менее качественно. Зачастую происходит наоборот: поток там меньше, а значит, есть шанс на максимально вдумчивое обслуживание. Надо понимать, что традиционно у сотрудников официальных сервисов довольно низкие зарплаты, и толковые кадры оттуда рано или поздно уходят. К тому же, у «официалов» всегда много корпоративных требований и правил, которые по душе далеко не всем, — рассказала Каменская.

По словам собеседницы издания, сегодня «даже владельцам крутых BMW совсем не стрёмно обслуживаться в гаражах».

Такие времена, когда сдавал машину в гараж, приезжал через несколько дней, а ни гаража, ни машины не находил, они, к счастью, прошли. Поэтому ближайшее будущее, конечно, именно за такими сервисами, — уверена Каменская.

Однако будущее это может оказаться отнюдь не радужным, отмечают некоторые эксперты. И вот почему.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Скатываемся в 90-е»

Автовладельцы и сами участники отрасли традиционно выделяют три ключевых причины, по которым имело смысл обслуживаться у официальных дилеров.

Первая их них касается новых автомобилей — отказ от обслуживания у «официала» всегда автоматически влечет за собой потерю гарантии. Не секрет, что тем самым как минимум на несколько лет счастливые обладатели таких авто были, по сути дела, крепко привязаны. Они, конечно, понимали, что заметно переплачивали за сервисное техническое обслуживание, однако успокаивали себя тем, что в случае той или иной поломки, в том числе и серьезной, могли претендовать на бесплатный ремонт, а в отдельных ситуациях — даже на замену автомобиля или возврат денег.

По моим наблюдениям, практически сразу после истечения гарантийного срока автовладельцы уходили от дилера и начинали ремонтировать и обслуживать машину в других местах. Прежде всего из-за стоимости услуг, — подтвердил в беседе с NEWS.ru председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его словам, разница в стоимости работ и запасных частей у «официалов» и частников подчас могла достигать 50–100 процентов.

Вторая причина связана с тем, что многие автолюбители уверены, что в случае некачественного ремонта сумеют засудить официальный сервис, если он работает по всем правилам — оформляет заказ-наряд, выдает акт приема-передачи.

В этом, несомненно, есть доля правды, указала в разговоре с NEWS.ru юрист Елена Волкова.

В подавляющем большинстве случаев люди отдают автомобили в гаражи под честное слово. Если машину разобьют или сломают, то урегулировать вопрос в правовом поле будет крайне сложно, а в некоторых случаях невозможно. Например, горе-мастер, почуяв неладное, может закрыть лавочку, и найти его будет непросто, — пояснила она.

Однако у «официалов» всегда имелся и третий, достаточно важный козырь. Такие сервисы, работая напрямую с автопроизводителями, обладали доступом к технологиям ремонта и необходимому программному обеспечению.

Дело в том, что программное обеспечение — это не законсервированный продукт, оно постоянно обновляется, туда вносят исправления, дополнения. Без него не диагностируешь ошибку, которую выдает автомобиль, а тем более не устранишь ее. Поэтому сейчас сервисы неизбежно столкнутся с большой проблемой — где добыть это ПО? Надо признать, что мы скатываемся в 90-е годы, — пояснил NEWS.ru автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

Он сообщил, что сегодня некоторые автостанции пытаются регистрировать филиалы за рубежом, например в Прибалтике, чтобы на легальных основаниях иметь доступ к современному программному обеспечению и заводской информации.

К сожалению, сейчас у нас есть риск вернуться к истории, которую мы уже проходили: заглохнет Land Cruiser, а десять мужиков будут скакать вокруг него как у космического корабля. Если нет доступа к электронным «мозгам», то ничего не поделаешь — с отверткой туда, как в уазик, не залезешь, — констатирует Субботин.

Он не исключил, что если в ближайшее время ситуация кардинально не поменяется, то современные автомобили, нуждающиеся в регулярном обслуживании, начнут просто-напросто вставать. Эксперт полагает, что россияне будут избавляться от набитых электроникой машин — обслуживать их станет все сложнее.

Представитель одного из официальных дилеров в Поволжье, работавший сразу с несколькими автомобильными брендами, на условиях анонимности признался, что теряет клиентуру.

Это факт. И главная причина — высокая стоимость обслуживания. У нас штат людей, у нас аренда, которым надо платить зарплату, у нас большие расходы, поэтому проводить ремонт по ценам дяди Васи в гаражном кооперативе мы никогда не сможем, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Впрочем, официальный представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова в разговоре с NEWS.ru призвала не сгущать краски. Она признала, что отток клиентов сегодня случился не только у официальных дилеров, а затронул едва ли не все сферы бизнеса.

Ни для кого не секрет, что обслуживание у официальных дилеров всегда было дороже, чем в условном гараже. Однако обращение к дилерам обеспечивает качественный подход, сертифицированные запасные части и гарантию производителя, — пояснила она.

Ранее опрос, проведенный аналитическим агентством «Автостат», показал: пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (83%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. К независимым СТО в этот период обращаются только 8%. Оставшиеся 9% делают это самостоятельно или у частного механика. Однако, как установили авторы исследования, лишь только гарантийный срок заканчивается, соотношение резко меняется: к официальным дилерам обращаются значительно меньше автовладельцев (только 23%), при этом популярность независимых СТО, наоборот, становится выше (возрастает до 38%).