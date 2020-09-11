ВКС РФ: бомбардировщики США «отработали» удары по РФ из Эстонии и Канады

https://static.news.ru/photo/834eed68-f424-11ea-8e7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Бомбардировщики В-52Н Соединённых Штатов Америки «отработали» удары крылатыми ракетами по РФ из Эстонии и Канады во время учений Allied Sky 28 августа 2020 года, считает главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин.

Экипажи стратегических бомбардировщиков провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории Российской Федерации из воздушного пространства над акваторией центральной части Чёрного моря и территорией Эстонии <...>. Одновременно два B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, во время учения Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полёты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. Американские бомбардировщики прикрывали около 40 самолётов тактической авиации национальных ВВС 12 стран Альянса. Суровикин отметил, что Кремль через военно-дипломатические каналы получил сообщение о готовящихся манёврах ещё 21 августа, но точной даты начала учений указано не было.

Российский военный отметил, что Вашингтон собирается отработать задачи стратегической стабильности и демонстрировать возможности своего ядерного арсенала для сдерживания потенциальных агрессоров от нападения на Штаты и их союзников.

Авиация стран НАТО совершает регулярные полёты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время это происходит гораздо чаще. В связи с этим он вспомнил о недавнем полёте трёх американских бомбардировщиков B52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три российских истребителя Су-27.

Как писал NEWS.ru, украинская оппозиция призвала руководство страны запретить полёты над её территорией американских бомбардировщиков, оснащённых ядерным оружием. Иначе Украина рискует превратиться в потенциальную цель в случае вооружённого конфликта.

Таким образом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала сообщение командования ВВС США о совместных учениях бомбардировщиков B-52 и украинских истребителей. В оппозиции отметили, что Киев «наивно питает надежды» на укрепление внешнеполитического престижа с помощью такого сотрудничества, но на самом деле подставляет под удар территорию страны и безопасность её населения.