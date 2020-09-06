Шойгу сообщил об увеличении имитаций ракетных ударов со стороны НАТО

https://static.news.ru/photo/a663a5c4-f040-11ea-b090-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Авиация стран НАТО совершает регулярные полёты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время это происходит гораздо чаще.

Если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полёты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолётов, — сказал в эфире телеканала «Россия 24» Шойгу.

В связи с этим он вспомнил о недавнем полёте трёх американских бомбардировщиков B52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три российских истребителя Су-27.

Как писал NEWS.ru, американские бомбардировщики B-52 Stratofortress пролетали над Украиной к границам Крыма в сопровождении западных средств воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО). К такому выводу пришли журналисты американского издания The Drive. По данным СМИ, самолёты RC-135V/W, Airseeker и Sentinel R1, предназначенные для проведения электронной разведки, могли собирать информацию о параметрах излучения радаров систем ПВО в Крыму и боевом порядке их действий. Издание отмечает, что когда бомбардировщики подлетали к Крыму со стороны Украины, разведывательные самолёты облетали полуостров со стороны Чёрного моря.