На Украине потребовали запретить полёты самолётов США с ядерным оружием

https://static.news.ru/photo/5309cad0-f29c-11ea-9462-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Украинская оппозиция призвала руководство страны запретить полёты над её территорией американских бомбардировщиков, оснащённых ядерным оружием. Иначе Украина рискует превратиться в потенциальную цель в случае вооружённого конфликта.

Таким образом партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) прокомментировала сообщение командования ВВС США о совместных учениях бомбардировщиков B-52 и украинских истребителей. В оппозиции отметили, что Киев «наивно питает надежды» на укрепление внешнеполитического престижа с помощью такого сотрудничества, но на самом деле подставляет под удар территорию страны и безопасность её населения.

В партии добавили, что учения проходили вблизи границ РФ, в связи с чем российская сторона направила на перехват восемь истребителей.

Налицо крайне опасный шаг по дальнейшей эскалации напряжённости, связанной с военно-политической ситуацией вокруг Украины, постсоветского пространства и Черноморско-Каспийского региона, — говорится в сообщении на сайте партии.

В оппозиции также выразили опасение, что Украина может стать Афганистаном XXI века.

Ранее NEWS.ru писал, что российские истребители Су-27 перехватили над Чёрным морем американский бомбардировщик В-52. Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило пилотов РФ в непрофессионализме, отметив, что своими действиями они создавали турбулентность и мешали B-52 менять курс. Герой России, генерал-полковник Николай Антошкин в ответ на это заявил, что российские лётчики неоднократно доказывали свой профессионализм, а американская сторона постоянно пытается возложить на РФ ответственность за различные инциденты.