https://static.news.ru/photo/95849366-2b07-11ea-9ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг упоминаемости событий и персон 2019 года. Его представили в медиапроекте «Фокус».

Лидером среди персон в уходящем году стал Владимир Путин, его показатель упоминаний превысил 12,5 млн. Следом в рейтинге расположились Хидео Кодзима — 4 млн, Лионель Месси — 3,9 млн, HammAli & Navai — 3,5 млн и Тима Белорусских — 3,1 млн. Последний был удостоен номинации «Артист 2019».

Событиями года, по версии «ВКонтакте», стали запуск темы «Тёмная тема» — 12 млн упоминаний, VK Coin — 3,7 млн и поединки UFC — 2,06 млн.

Отмечается, что рейтинг составлялся вместе с Brand Analytics.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «ВКонтакте» составила список самых популярных подкастов 2019 года.