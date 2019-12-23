«ВКонтакте» продолжает подводить итоги 2019 года. Социальная сеть рассказала, какие подкасты пользователи слушали в 2019 году чаще всего.
Разработчики разделили контент на две номинации. «Самые популярные» учитывает все подкасты платформы, а «Классика жанра» — только те, где в качестве основы не используются другие форматы, например, видео или рассказы. Топ-5 в номинации «Самые популярные» стали «Городские сказки», «вДудь», «TED на русском языке», «Лайфхакер» и «Newочём».
В номинации «Классика жанра» лучшими стали «Лайфхакер», «Отвратительные мужики», Glamour Russia, «Кино Огонь» и «Концептуальный вандализм». Кроме того, «ВКонтакте» поделилась статистикой:
- всего на платформе размещены свыше 50 тысяч эпизодов;
- публикуют подкасты больше двух тысяч авторов;
- в общей сложности за год пользователи прослушали подкасты на 380 лет;
- в среднем эпизод длится порядка 30 минут;
- самый длинный эпизод на платформе длится 4 часа 55 минут.
Ранее «ВКонтакте» и музыкальный сервис BOOM подвели итоги 2019 года и представили рейтинг самых прослушиваемых треков и альбомов. Артистом-2019 стал Тима Белорусских, чьи песни послушали больше миллиарда раз, писал NEWS.ru.
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