«VK Знакомства» запустили механику совместных походов на мероприятия

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Онлайн-сервис «VK Знакомства» запустил механику поиска партнера для совместного посещения мероприятий, эта функция впервые появилась в России среди дейтинг-приложений. Новая методика позволит найти друга или романтического партнера на основе общих увлечений россиян, сообщает пресс-служба соцсети.

Онлайн-знакомства — наш профиль, но, как бы ни были хороши технологии, мне кажется, что настоящая магия общения происходит в реальности. Мы решили воспользоваться возможностью и глубже проникнуть в офлайн — свели точность наших алгоритмов с яркостью настоящего момента. Лучше, чем VK Fest, не придумаешь! Продолжим экспериментировать с большими событиями, пересекать реальности и знакомить людей, — заявил руководитель сервиса «VK Знакомства» Олег Ваталев.

Фото: Пресс-служба ВКонтакте

Впервые эту механику удалось опробовать в преддверии масштабного VK Fest. Пользователи «VK Знакомств» могли добавить в анкету отметку о том, что собираются посетить мероприятие. Таким образом россияне могли привлечь внимание единомышленников, которые искали себе компанию для похода на фестиваль. Всего за несколько недель такие отметки поставили 62 тысячи человек.

Ранее «ВКонтакте» запустила возможность создавать vmoji — виртуальные аватары с изображением человека, теперь пользователи смогут создавать стикеры с собственными героями. Делиться такими эмодзи россияне смогут в чатах, комментариях, а также в историях и клипах.