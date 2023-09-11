«VK Видео» запустила новое тревел-шоу «Орел и Орел»

Фото: VK видео

«VK Видео» запускает новое тревел-шоу «Орел и Орел», ведущими которого станут блогеры Омар Алибутаев и Юсуп Омаров. Они расскажут, как роскошно отдохнуть в России, и покажут неожиданные места для развлечений, например, где можно прокатиться на императорской карете Екатерины II. Первый выпуск доступен в «VK Видео». Проект дополнит библиотеку эксклюзивного контента платформы. Омаров подчеркнул, что за время участия в шоу узнал о много нового о России.

Уже сейчас я понимаю, что за происходящим в шоу будет интересно следить: колоритная подача, познавательная информация, удивление, экстрим, юмор и позитив. Над проектом поработала по-настоящему большая профессиональная команда, знающая толк в захватывающих шоу, — заявил ведущий.

Главная цель проекта — доказать, что не только в столице есть множество интересных мест. Ведущие будут соревноваться, кто из них найдет самые неординарные активности в разных городах России. В конце каждого выпуска оператор программы решает, кто из них был «понтовее». Зрители смогут узнать, какие точки посетили Алибатуев и Омаров, а также во сколько им обошелся отдых. Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин отметил, что шоу предложит пользователям интересные идеи, как разнообразить отдых.

Когда к нам приезжают друзья, всегда хочется отвести их в самые «понтовые» места, показать лучшее в своем городе на наш взгляд. Именно с такой задачей наши ведущие приезжают в каждый город. Мы постарались создать альтернативный путеводитель для зрителей, — рассказал Дуксин.

Первый выпуск шоу посвящен Санкт-Петербург. В следующих эпизодах ведущие посетят Сочи, Владивосток, Казань, Екатеринбург, Дербент, Нижний Новгород, Мурманск, Пятигорск, Астрахань и другие города.

«VK Видео» ранее объявила об официальном запуске мобильного приложения, в котором пользователи смогут просматривать эксклюзивные шоу, ролики от блогеров, стримы, фильмы и сериалы. Приложение начало работать в полномасштабном формате с 4 сентября.