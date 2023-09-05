Правда ли, что VK создала аналог YouTube: как работает, где скачать

Фото: vk.com/vkvideo

Одна из ведущих платформ для просмотра контента «VK Видео» объявила об официальном запуске мобильного приложения, в котором пользователи смогут просматривать эксклюзивные шоу, ролики от блогеров, стримы, фильмы и сериалы. Что об этом известно, где скачать?

Какие функции включает приложение «VK Видео»

Пресс-служба VK сообщила, что приложение начало работать в полномасштабном формате с 4 сентября. Его можно скачать в сервисах RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery и на Smart TV.

Для входа и регистрации в «VK Видео» нужно будет использовать VK ID — единый аккаунт для всех проектов социальной сети «ВКонтакте». Авторизация обеспечит кросс-платформенный просмотр, при котором рекомендации и просмотры видео в VK синхронизируются с установленной программой. Смотреть контент можно также в отдельном приложении без авторизации или регистрации.

В «VK Видео» есть возможность сохранять ролики и создавать папки для тематического контента, ускорять и замедлять видео, включать автосубтитры или быструю перемотку, также все материалы будут сопровождаться таймкодом. Пользователи увидят свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки материалы.

Приложение предлагает функцию «фоновой просмотр». Ролики можно смотреть в свернутом положении, а прослушивать их — даже при заблокированном экране.

Витрина рекомендаций, тематические плейлисты и усовершенствованный поиск по каталогу рассчитаны на пользователей любого возраста и с разными интересами. Раздел «Тренды» транслирует наиболее обсуждаемый и актуальный видеоконтент.

Смогут ли российские аналоги заменить YouTube

Онлайн-платформа «VK Видео» может заменить хостинг YouTube, сообщил РИА Новости директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

«„VK Видео“ — главный претендент на сегодняшний момент, чтобы заменить собой YouTube, потому что Rutube по мощностям не вытянет, если вдруг к ним неожиданно начнут переходить все пользователи. Во „ВКонтакте“ очень много смотрят видео, но в соцсети это потребление идет в том числе за счет ленты. То есть это не напрямую переход в видеораздел, а в том числе через ленту», — отметил он.

Специалист по информационной безопасности Владимир Келаскин на примере работы портала Rutube предположил, что никакой отечественный аналог не сможет заменить YouTube.

«Импортозамещение в любых контекстах, относящихся к технологиям, это утопия чистой воды. В масштабе Rutube и YouTube — это примерно как Луна и Юпитер», — заявил эксперт NEWS.ru.

Руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков считает, что заменить американский видеохостинг нечем. По его данным, на YouTube приходится порядка 35% трафика любого из операторов.

«Заместить его ничем невозможно — ни Rutube, ни какие-то другие вещи рядом не стояли и в ближайшее время стоять не будут», — сказал специалист.

Закроют ли YouTube в России

Вероятность блокировки YouTube в России существует, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. По его мнению, видеохостинг является «оружием информационной войны».

«Как мы не должны армии неприятеля допускать к нам на территорию, точно так же в нашем информационном пространстве чужих вражеских ресурсов тоже быть не должно. Это наш информационный суверенитет», — уверен парламентарий.

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров допустил, что вопрос блокировки американского хостинга может быть рассмотрен, если сервис продолжит нарушать законодательство РФ. Жаров также добавил, что Rutube не является альтернативой, так как YouTube — глобальный мировой ресурс, который развивался на протяжении многих лет.

Читайте также:

Правда ли, что Роскомнадзор будет блокировать сайты с информацией о VPN

Юрист рассказал, как заблокировать иностранных спамеров

На «Госуслугах» появилась новая функция для проверки товаров