«VK Видео» даст пользователям эксклюзивный доступ к шоу Medium Quality

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Платформа социальной сети «ВКонтакте» «VK Видео» даст пользователям эксклюзивный доступ к шоу компании Medium Quality. С мая 2023 года новые выпуски различных проектов компании будут выходить на пять дней раньше на «VK Видео», чем на остальных ресурсах. Директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин отметил, что сотрудничество с компанией привлечет новую аудиторию.

Наша стратегия — предоставлять аудитории «VK Видео» самый актуальный, свежий и популярный контент, который задает тренды. Мы видим огромный интерес к контентным проектам Medium Quality и уверены, что он станет одним из мощных драйверов роста активности аудитории на нашей платформе. Ожидаем увеличение доли осознанного смотрения и средней длительности просмотра, — пояснил Дуксин.

Medium Quality выпускает популярные проекты, которые интересны целевой интернет-аудитории в России. Среди них юмористические шоу «Я себя знаю!» с Азаматом Мусагалиевым, «Контакты» с Антоном Шастуном, проекты от канала Labelcom, образовательный контент канала Labelsmart и концерты от Outside standup. В мае пользователи «VK Видео» смогут первыми познакомиться с новым сезоном «Неигр» с Идой Галич и Денисом Дороховым, юбилейным выпуском «Громкого вопроса», а также концертом Ильи Соболева. 12 мая состоится премьера юмористического астрологического шоу «Натальная карта», а 20 мая будет запущен проект «ТейблТайм» с командой «Импровизации». Еще одно флагманское шоу с Азаматом Мусагалиевым, Гариком Харламовым и Денисом Дороховым стартует в конце мая.

Пользователям «VK Видео» также обещают другие контентные продукты. Их ждет расширение библиотеки фильмов и сериалов, а также новые видео и прямые трансляции от известных блогеров.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее представила обновления «VK Видео» для мобильных браузеров. Теперь пользователи смогут познакомиться с новым удобным плеером, улучшенной системой рекомендаций и поиском с более развитой системой орфографии. Также появится возможность быстрой загрузки видеозаписей для авторов контента.