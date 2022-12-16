Визажист назвала способ избежать электризации волос Визажист Гуторова: избежать электризации волос можно с помощью увлажняющего ухода

Фото: shutterstock.com

Уход за волосами следует пересмотреть, если они часто электризуются, потому что чаще всего этому подвержены сухие волосы, рассказала «Газете.Ru» визажист Марина Гуторова. Она посоветовала пользоваться увлажняющим шампунем и кондиционером для волос, а также несмываемыми уходовыми средствами. Помимо того, эксперт посоветовала сушить волосы феном с функцией ионизации, а также отказаться от пластиковых расчесок.

Старайтесь мыть волосы увлажняющим шампунем и не забывайте использовать соответствующий кондиционер. Не пренебрегайте несмываемым уходом — глицерин, входящий в состав многих средств, отлично питает волосы, — рассказала Гуторова.

Стилист посоветовала использовать специальные спреи-антистатики для волос, чтобы быстро решить проблему с их электризацией. Если подобных средств под рукой нет, она порекомендовала использовать обычную воду.

Бренд-менеджер косметологической компании Ирина Черепанова ранее рассказала, что носить головной убор зимой необходимо, так как холод вредит здоровью волос. По ее словам, низкие температуры приводят к спазму кровеносных сосудов на голове, что приводит к выпадению волос. При этом сушка волос горячим воздухом приводит к дополнительному обезвоживанию волос зимой, уточнила специалист. Она порекомендовала дать волосам «остыть» после сушки феном и только затем выходить на холод.