Вирусолог объяснил, может ли сибирская язва передаваться между людьми Вирусолог Альтштейн: сибирская язва не передается от человека к человеку

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Эпидемия сибирской язвы россиянам не угрожает, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что основным переносчиком вируса является рогатый скот и человек может заразиться только от животных. Он призвал россиян не поддаваться панике.

Большой опасности передачи сибирской язвы от человека к человеку нет, эпидемий среди людей не бывает сибирской язвы. Это болезнь крупного и мелкого рогатого скота, человек может заражаться от животных. Эпидемия нам не грозит, люди не должны в этом отношении особо напрягаться, — заявил вирусолог.

23 марта телеканал РЕН ТВ сообщил, что в подмосковном Сергиевом Посаде госпитализировали человека с подозрением на заболевание сибирской язвой. Это уже второй случай с сибирской язвой в Московской области, накануне Роспотребнадзор сообщил о госпитализации первого пациента. По словам собеседника телеканала, оба мужчины контактировали друг с другом.

О третьем случае сибирской язвы в Чувашии стало известно утром 22 марта. Нового заболевшего выявили в рамках проверки контактов первого зараженного. Глава региона Олег Николаев заверил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.

По мнению иммунолога Александра Чепурнова, эпидемия сибирской язвы в России исключена. Он пояснил, что при проведении необходимых профилактических мероприятий заболевание распространяется незначительно. Кроме того, оно легко выявляется, после чего заразившихся изолируют на время лечения.