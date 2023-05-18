Птичий грипп является опасным заболеванием с летальностью 50%, заявил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Однако, по его словам, чтобы заразиться, нужно получить большую дозу вируса.

Это опасное заболевание, которое протекает очень тяжело. Летальность примерно 50%. Чтобы заболеть птичьим гриппом, нужно получить очень большую дозу вируса. Если вы просто прошли мимо больной птицы, то вряд ли заразитесь, а если имеете тесный контакт с больными птицами, например с курицами, или долго находитесь в закрытом помещении с ними, то высока вероятность инфицироваться, — сообщил Альтштейн.