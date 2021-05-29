Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении COVID-19

https://static.news.ru/photo/14e4da48-c1f3-11eb-8c5d-96000091f725_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via imago-images.de/Global Look Press

Версия о том, что коронавирус имеет искусственное происхождение, несерьёзна. Доказательства, которые приводятся в её пользу, неубедительны. Об этом в комментарии для NEWS.ru заявил российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ясно, что этот вирус взялся от летучих мышей, но происхождение у него не искусственное. Почему нет? Да потому что никто не умеет такого делать, такими приёмами, как это в данном случае могло бы быть сделано, — отметил он.

По словам учёного, если бы COVID-19 был результатом генетической инженерии, при которой один вирус встраивается в другой, это быдло бы заметно. Однако в данном случае нет признаков того, что это рукотворная работа.

Альтштейн добавил, что специалисты лаборатории в Ухани давно занимались изучением коронавирусов летучих мышей и «могли прихватить. конечно, какой-то вариант вируса». Кто-то из них мог заразиться, и таким образом COVID-19 вышел за пределы лаборатории.

Но это не искусственное создание, что кто-то злой волей всё это придумал. Это не было злоумышленное действие, и, с моей точки зрения, обвинять китайских вирусологов — последнее дело, — заключил он.

Ранее в поддержку версии об искусственном происхождении коронавируса высказался председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). Он считает, что запустили его те же «силы», что заинтересованы в развитии антипрививочной кампании. При этом священнослужитель подчеркнул, что выражает своё личное мнение, а не позицию РПЦ.