Вирусолог оценил вероятность вспышки холеры в России Вирусолог Альтштейн: эпидемии холеры в России не будет

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Эпидемии холеры в России не будет, заявил NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, обнаруженный недавно возбудитель заболевания в Николаевской области Украины не является патогенным организмом и может контролироваться санитарной эпидемиологической службой. Он отметил, что против распространения холеры отлично работает кипяченая вода, нормальная канализация и мытье рук в качестве профилактики.

Я думаю, что здесь речь идет о холероподобном вибрионе. В таком случае не будет эпидемии холеры. Это не патогенный организм. В наше время холера не является опасным заболеванием, это контролируется санитарной эпидемиологической службой и противоэпидемическими ограничениями. В больших цивилизованных странах холера не доставляет больших проблем, — сказал он.

Ранее Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины опубликовал информацию, согласно которой в пробах воды из пресных водоемов региона обнаружен холеровидный вибрион — маркер наличия холерного вибриона.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков отметил, что попадание возбудителя холеры в водоемы Николаевской области вследствие затопления территории после повреждения Каховской ГЭС является маловероятным. По его словам, если сообщение Минздрава Украины об этом происшествии не фейк, то холера могла попасть в воду из-за диверсии.