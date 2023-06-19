Фейк или диверсия: биолог объяснил появление холеры в Николаевской области Биолог Чумаков допустил появление возбудителей холеры в Николаевской области из-за диверсии

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Последствия разрушения дамбы Каховской ГЭС

Попадание возбудителя холеры в водоемы Николаевской области вследствие затопления территории после повреждения Каховской ГЭС является маловероятным, рассказал «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. Однако, по его словам, если сообщение Минздрава Украины об этом происшествии — не фейк, то оно могло стать результатом диверсии.

Нужно принять к сведению, но не особо доверять такой информации, потому что откуда бы вообще холере там взяться? <...> Холера — номер один в плане военных действий, связанных с бактериологическим оружием. К этому надо относиться бдительно, потому что это может быть указанием того, что кто-то применил бактериологическое оружие, — подчеркнул эксперт.

Чумаков также предположил, что возбудитель холеры мог появиться в пробах воды вследствие случайной утечки материала из биолабораторий, которые работали на Украине. Специалист объяснил, что возбудитель холеры очень чувствителен к большому количеству факторов и не может долго существовать вне организма человека. Однако сама по себе холера — это крайне опасное инфекционное заболевание, для лечения которой применяют антибиотики.

Ранее Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины опубликовал информацию, согласно которой в пробах воды из пресных водоемов региона обнаружен холеровидный вибрион — маркер наличия холерного вибриона.