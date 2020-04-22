Вирусолог объяснил цель массового тестирования на антитела к коронавирусу

Проведение тестов на антитела к коронавирусу позволит выявить людей, которые перенесли COVID-19 бессимптомно. Массовое тестирование в итоге определит процент населения, у которого есть иммунитет к коронавирусной инфекции.
Об этом российский учёный-вирусолог Феликс Ершов
Пока что это только предположительно, но больше половины страны — здоровые носители. То есть многие перенесли коронавирус, но не заболели. Когда проведут тесты, тогда и будет ясно точно, — отметил Ершов.
Вирусолог заявил, что распространение инфекции закончится, когда у большей части популяции появятся антитела.
Как писал NEWS.ru, в России зарегистрировано 17 тест-систем по выявлению коронавируса, ещё восемь находятся в процессе регистрации. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко пообещал выпуск тестов в широкий оборот уже в ближайшее время.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен