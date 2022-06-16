Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса Вирусолог Альтштейн: пандемия коронавируса завершится осенью 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса предположительно приостановится осенью 2022 года, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Он предположил, что подъемы заболеваемости из-за новых штаммов BA.4 и BA.5 вполне вероятны, однако на общем фоне они будут незначительными, пишет Lenta.ru.

Заболеваемость еще довольно высокая — близка к 500 тысячам в мире, но есть определенная тенденция к снижению. Я думаю, что осенью все это должно приостановиться, — заявил Альтштейн.

Вирусолог добавил, что приостановка пандемии не будет означать полного уничтожения вируса. По его словам, просто закончатся вспышки с высокими цифрами. Альтштейн предположил, что людям придется свыкнуться с существованием «омикрона». Он назвал его «удачным» для вируса вариантом.

А в целом летальность заболеваний, вызванных этим вирусом, не такая уж и большая — в среднем по миру оценивается в 0,35%, — резюмировал вирусолог.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков заявил, что новый вариант «омикрона» BA.4, появившийся в мире, действительно самый заразный. Заболевание при заражении этим штаммом протекает как респираторное, а в группе риска находятся непривитые от коронавируса, отметил он.