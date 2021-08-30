Вирусолог назвал способы защиты от переносчиков лихорадки Западного Нила

Комары-переносчики лихорадки Западного Нила могут появиться в России осенью из-за обилия осадков и тёплой погоды, заявили в Роспотребнадзоре. Вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский в беседе с NEWS.ru рассказал, как защититься от укусов таких комаров и что делать, если человек подозревает заражения этой лихорадкой.

Учёный рассказал, что лихорадка Западного Нила для России относительно редка. Ранее вспышки наблюдались на юге страны и в сопредельных государствах — всего около 400-500 случаев с летальностью около 7%.

Защититься можно от комаров-переносчиков, применяя оконные сетки, фумигаторы и накожные репелленты. Если человека укусил комар, и есть беспокойство, следует доставить насекомое для анализа в отделение Роспотребнадзора и следить за состоянием здоровья, при появлении симптомов лихорадки не откладывать обращение к врачам, — сообщил Аграновский.

По его словам, лихорадка Западного Нила является серьёзным вирусным заболеванием, хотя и не может вызвать пандемию.

Ответственным службам следует уделять этой проблеме самое серьёзное внимание, проводить мониторинг и массовый анализ насекомых и животных-резервуаров вируса на присутствие возбудителя, — отметил специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали для предупреждения заражения такой лихорадкой при посещении лесопарковых зон и берегов водоёмов носить защитную одежду, которая закрывает тело. Болезнь может протекать в виде менингитов или менингоэнцефалитов, она сопровождается головными болями, повышением температуры, а также першением в горле.