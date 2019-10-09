https://static.news.ru/photo/2700e69c-ea7a-11e9-bee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Global Look Press

Соликамский горсуд Пермского края вынес приговор фигурантам уголовного дела о пожаре на руднике СКРУ-3 «Уралкалия», в результате которого погибли девять человек.

Инцидент произошёл в декабре 2018 года. Виновными в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, повлёкшем гибель людей, признаны начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, начальник участка № 5 этого комплекса Максим Канищев, горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, а также инженер по охране труда Святослав Седов.

Четверым подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года каждому. Чукаев приговорён к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание все фигуранты дела будут в колонии-поселении, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что акции «Уралкалия» упали в цене из-за пожара в Соликамске. В конце декабря 2018 года их цена составляла 80,98 рубля за бумагу.