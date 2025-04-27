Винокур бурно отреагировал на освобождение Курской области от ВСУ Юморист Винокур назвал необыкновенным событием освобождение Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Освобождение Курской области от ВСУ стало необыкновенным событием, заявил юморист Владимир Винокур в разговоре с NEWS.ru. Он подчеркнул, что беспредел, требующий наказания, получил заслуженный финал. Артист поздравил родную Курщину с новой победой и передал поклон всем землякам.

Для меня это событие необыкновенное. То, что случилось сейчас, это беспредел, который должен был быть наказан. И он, конечно, поимел такой финал. Я не сомневался, что наши ребята выгонят с курской земли, с моей родной, этих выродков. Всегда знал, что победа будет за нами! Как в Слове о полку Игореве говорилось: мои куряне — славные воины. Я поздравляю Курскую область и героический город с очередной победой, кланяюсь своим землякам, и родным, и близким, кто живет там. Мы победили в очередной раз! Обнимаю вас, друзья! — высказался Винокур.

Ранее народный артист РФ Игорь Скляр в разговоре с NEWS.ru эмоционально отреагировал на освобождение Курской области от ВСУ. Он заявил, что горд и счастлив от данной новости.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что вся ее семья «со слезами радости на глазах» встретила новость об освобождении Курской области от ВСУ. Дипломат призналась, что каждый день вместе со своими родными и близкими следила за ситуацией в регионе.