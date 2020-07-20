Вильфанд предупредил об опасной погоде с начала рабочей недели

https://static.news.ru/photo/0a034b2a-c9ef-11ea-8bce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областей и Якутии в понедельник, 20 июля, будут наблюдаться ливни и сильный ветер, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Очень серьёзные опасные явления прогнозируются на Урале. В центре Урала, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях очень сильный ливень, гроза, крупный град, ветер 25–27 м/с. Это всё уже завтра, в понедельник, — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

По его словам, похожая ситуация будет наблюдаться в Тюменской и Томской областях. Туда тоже придёт сильный дождь, гроза, а также ветер до 22 метров в секунду. Кроме того, фрагментами сильный дождь ожидается в Якутии.

Амурская область также не останется в стороне — там прогнозируется очень сильный ливень и усиление ветра до 24 метров в секунду.

Это действительно такой опасный комплекс погодных явлений, который нарушает жизнедеятельность и несёт угрозу для людей, — подчеркнул Вильфанд.

Ранее NEWS.ru писал, что погода в Москве во второй половине дня 19 июля резко изменится. По сообщениям синоптиков, в городе ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

В мэрии предупредили, что гроза может привести к повреждениям линий электропередачи и рекламных щитов, а также повалить деревья. На дорогах возможны пробки. Погода также является неблагоприятной для высотных строительно-монтажных работ.