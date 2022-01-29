Вильфанд предсказал необычное потепление в России в ближайшие пять дней

В России в ближайшие пять дней ожидается аномально тёплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, в азиатской части страны температура будет выше нормы на 8–12 градусов, а в европейской части — на 4–7 градусов, передаёт ТАСС.

Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные, — отметил синоптик.

Он добавил, что с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее. На востоке европейской части страны норма будет превышена на 8–12 градусов, а в азиатской части — на 16 градусов.

Ранее Вильфанд заявил, что средняя температура в последний день января и в начале февраля в Москве составит около трёх градусов мороза. По его словам, 31 января и 1 февраля считаются самыми холодными в сезон днями, однако в 2022 году в эти даты будет очень тепло. Так, в Москве норма окажется превышена на восемь градусов. Такой показатель климатически соответствует марту.

Синоптик также предупреждал, что с 30 января некоторые российские регионы ожидают сильные осадки, ветер, метели и снегопады. В частности, циклон принесёт ненастную погоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, Краснодарский край и Крым. В Краснодарском крае к этому добавятся ливневый дождь, гроза и большой подъём уровня рек.