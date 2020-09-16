Видео с пьяным и матерящимся «прокурором» попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/13352c0e-f82a-11ea-83e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: rupres.com

В паблике «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте» была обнародована видеозапись с пьяным и матерящимся мужчиной. Главный герой ролика оказался чрезвычайно похож на прокурора подмосковных Люберец Александра Саломаткина.

К настоящему моменту человек, матерящийся на видео, уже прокомментировал запись в разговоре с журналистами. Он заявил, что никакого отношения к Саломаткину он не имеет. Цель, которую он преследовал, записывая попавший в Сеть материал, не раскрывается, сообщила администрация паблика.

Мужчина на видео сидит на заднем сидении автомобиля в состоянии тяжкого алкогольного опьянения. При этом ругается он, глядя прямо в снимающую его камеру. На мужчине надета прокурорская форма, в руках он держит бутылку с крепким спиртным. На фоне в автомобиле звучит песня «Чужая свадьба» Андрея Державина.

Пьяный «силовик» обращается к «братанам» и рассказывает, что теперь он «прокурор Московской области».

Братаны, я теперь прокурор Московской области! Мне теперь всё п***й! Я даже двери не закрываю, — говорит мужчина.

Сам Саломаткин в данный момент как занимал, так и занимает пост городского прокурора Люберец. В последнее время должность он не менял, передаёт портал «Русская пресса».

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