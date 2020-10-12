Вице-президент РАН Адрианов назвал токсины, убившие животных на Камчатке

https://static.news.ru/photo/84bd7266-0c87-11eb-9b6a-fa163e074e61_660.jpg Gymnodinium Фото: Minami Himemiya/wikimedia.org

Токсины, выделившиеся в массовом количестве особыми микроводорослями Gymnodinium, стали причиной гибели морских беспозвоночных животных на Камчатке. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

По его словам, специалисты провели анализ воды. Учёные обнаружили, что высокая концентрация токсинов была зафиксирована только для микроводорослей Gymnodinium.

Они ответственны за выработку достаточно большого количества разных токсинов. Что интересно — именно токсинов, которые действуют на беспозвоночных животных, — заявил учёный во время онлайн-пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», сообщает РИА Новости.

Ранее директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что причиной гибели морских животных на Камчатке могут быть токсичные водоросли. Он подчеркнул, что загрязнение акватории из-за сейсмологических факторов исключено, поскольку вулканы Ключевской, Безымянный и Шивелуч не могли послужить причиной гибели морских обитателей. Они находятся на расстоянии нескольких сотен километров. Об этом писал NEWS.ru.

В начале октября в соцсетях были распространены фото и видео с Халактырского пляжа на Камчатке, который был усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Жители региона пожаловались на недомогание после контакта с водой.

После первых сигналов о происшествии местные источники заявляли, что никакого загрязнения акватории нет, а выброс морских животных объясняли последствиями шторма. Когда первоначальные пробы воды показали превышение по фенолу и нефтепродуктам, различные ведомства начали проверки.

При этом в Генпрокуратуре заявили, что в пробах воды, которые были взяты криминалистами МВД около Халактырского пляжа, ядовитых веществ не было выявлено. Присутствовали только следы горюче-смазочных материалов. Однако специалисты Росприроднадзора обнаружили значительные превышения содержания фосфат-иона, железа и фенола.