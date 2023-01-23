Ветеринар развеял миф о бойцовских собаках Ветеринар Галкин: собака не может быть агрессивной и бойцовской с рождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собака не может быть агрессивной и бойцовской с рождения, заявил ветеринар Богдан Галкин в беседе с NEWS.ru. При этом он отметил, что на характер животного влияют воспитание, дрессировка и генетика.

Все зависит от воспитания, дрессировки и генетики породы. Собака не может быть агрессивной и бойцовской с рождения — это миф. Если она будет расти в любви и ласке, то станет отличным компаньоном и добрым другом <...> Теоретически собака любой породы может вести себя агрессивно, — подчеркнул Галкин.

По словам ветеринара на тему бойцовских собак в обществе сложилось две точки зрения. Сторонники одной считают, что есть животные с внушительной родословной и около десяти их разновидностей целенаправленно выведенных для «кровавого спорта», а их противники полагают, что всё зависит от дрессировки и характера самой породы.

В качестве примера Галкин привел американских питбультерьеров, которые были выведены в 1932 году специально для боев. По его словам, такие собаки всегда были довольно популярны в США, первоначально использовались американскими военными как «живые бомбы», а также для участия в собачьих боях вместе с другими породами.

При создании породы использовали бульдогов и терьеров. От первых питбули получили силу и упорство, от вторых — быструю реакцию. Питбультерьеры используются на службе также и в российской полиции. Они имеют прекрасное обоняние и специализируются на поиске наркотиков и взрывчатки, — пояснил ветеринар.

При этом Галкин подчеркнул, что не из каждого питбуля или гуль донга можно вырастить хорошего бойца. По словам ветеринара, все зависит от генетического наследия, воспитания и окружающих факторов: если собака воспитана, социализирована и признает владельца лидером никаких проблем обычно не бывает.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что до какого возраста растут собаки. По его словам, представители мелких пород в три-четыре месяца набирают 50% массы, а к 9–10 месяцам полностью прекращают расти.