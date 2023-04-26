Ветеринар рассказал, почему собаки перестают подчиняться хозяину Ветеринар Галкин: собаки перестают подчиняться хозяину из-за его жестокости или избалованности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собака перестает подчиняться хозяину, пытается убежать, огрызается, кусается из-за жестокого обращения или вседозволенности, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что самая распространенная причина невыполнения команд — страх, недостаточная социализация, неправильная дрессировка или проблемы со здоровьем.

Собака перестает подчиняться хозяину, пытается убежать, огрызается, кусается из-за жестокого обращения, страха, недостаточной социализации, неправильной дрессировки. Или же из-за избалованности и вседозволенности. Либо у животного пропал интерес к работе с хозяином. Также собака перестает слушаться из-за проблем со здоровьем, из-за которых становится вялой, у нее пропадает аппетит и желание выполнять команды, — подчеркнул собеседник.

Он отметил, что выученные команды надо периодически прорабатывать с собакой, иначе она их забудет.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал, что при выборе породы собаки следует исходить из желаний и возможностей будущего владельца, а не руководствоваться модными тенденциями. По его словам, мода часто играет злую шутку с начинающими собаководами и за кукольной мордашкой вдруг обнаруживается активный пес, у которого могут проявиться проблемы с контролем поведения.