Ветеринар рассказал, зачем кошки трутся о ноги людей Ветеринар Галкин: кошки любят тереться о ноги людей, чтобы их «пометить»

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Ветеринар Богдан Галкин рассказал NEWS.ru, что кошки любят тереться о ноги людей, проявляя таким образом любовь и доверие. Эксперт добавил, что четвероногие большинство вещей воспринимают с помощью обоняния, а их тела имеют железы, выделяющие особо пахучие вещества.

Они находятся рядом с потовыми и сальными железами. Таким образом, трение о ноги хозяина является ритуалом, в процессе которого кошка помечает вас своими феромонами и показывает, что она вас любит и доверяет. Следующей причиной является привлечение к себе внимания, — подчеркнул Галкин.

Он отметил, что еще одной причиной такого поведения питомцев является желание привлечь к себе внимание или показать, что они скучали по хозяину. Собеседник добавил, что кошки очень умелые манипуляторы. Эксперт рассказал, что четвероногие не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство. По его словам, например, зачастую кошки используют такой прием: отказываются от еды на несколько дней, если хотят «что-то вкуснее».

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