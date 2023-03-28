Названа причина долголетия тюменского кота, умершего в 26 лет Ветеринар Шеляков объяснил генетикой долгожительство кота-рекордсмена Дашуна

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Кот Дашун

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru объяснил рекорд долгожительства тюменского кота Дашуна, умершего в возрасте 26 лет, генетикой. По его словам, правильное питание и забота также играют свою роль в продолжительности жизни питомцев.

Генетика. Здесь другого нет объяснения. Различные попытки связать со здоровым образом жизни... не всегда это зависит от питания, условий содержания. Во многом зависит, конечно, но окончательную точку ставит генетика, — сказал специалист.

Он пояснил, что среди людей есть немало долгожителей, которые наплевательски относятся к собственному здоровью. В то же время нередки случаи, когда умирают рано те, кто ведет и пропагандирует здоровый образ жизни. С животными та же ситуация, подчеркнул Шеляков.

Ветеринар добавил, что средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет 15 лет, при этом нередки случаи, когда питомцы доживают и до 20. По словам Шелякова, в его практике встречались и 23-летние кошки.

Кот Дашун был занесен в Книгу рекордов России как самый старый сиамский кот. По мнению его хозяйки, секретом долголетия питомца были любовь и уход.

Ранее ветеринар Богдан Галкин рассказал о преимуществе дворовых котят перед породистыми. По его словам, первые менее подвержены генетическим заболеваниям, поскольку появляются на свет в результате случайного скрещивания. Все породистые качества закрепляются искусственно и являются, по сути, мутациями, которые повышают риск развития наследственных проблем со здоровьем, отметил он.