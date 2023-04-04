«Очень умные»: ветеринар раскрыл кошачьи приемы манипуляции человеком Ветеринар Галкин: кошки манипулируют человеком, чтобы показать ему — «кто в доме хозяин»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошки — очень умелые манипуляторы, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт отметил, что четвероногие «не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство». По его словам, например, питомец использует такой прием: отказывается от еды на несколько дней, если хочет «что-то вкуснее».

Кошки — очень умелые манипуляторы, не умеют лицемерить и сразу показывают свое недовольство. Они могут использовать такой прием: отказаться от еды на несколько суток, если хочется чего-то более вкусного, будить хозяина утром громким мяуканьем, показывая что он «умирает от голода». А когда получают желаемое, начинают мурчать от удовольствия, говоря «запоминай что мне нравится», показывая человеку, кто в доме хозяин, — отметил Галкин.

Эксперт подчеркнул, что кошки также громко мяукают перед дверью в нужное им помещение, и если человек исполнит его желание, то у питомца войдет в привычку — «подавать голос, зная, что хозяин исполнит его желание. При этом животное кричит до тех пор, пока его прихоть не удовлетворят».

Если кот хочет попасть в другую комнату, он подает голос, зная, что хозяин исполнит его желание. При этом животное кричит до тех пор, пока его прихоть не удовлетворят. Поэтому важно знать, что кошки очень умные животные, любят померяться характерами и показать кто тут хозяин, — подытожил Галкин.

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