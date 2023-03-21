Ветеринар объяснил, как спасти своих питомцев от клещей Ветеринар Шеляков: клещей у домашних животных нужно выводить с помощью капель и таблеток

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Клещей у домашних питомцев лучше всего выводить с помощью капель, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, надо учитывать длину шерсти и количество атмосферных осадков, потому что лекарство может просто смыться с животного.

Есть несколько основных способов защитить вашего питомца от клещей. Самый ненадежный из них — ошейник, особенно для кошек, поскольку кошка на этом самом ошейнике может повеситься, например, на ветке. А вот капли, нанесенные на холку, вполне эффективны и безопасны, — считает Шеляков.

Он также порекомендовал таблетки от клещей. По словам врача, несмотря на гуляющий миф, что это отрава, они безопасны и их можно давать даже беременным питомцам.

Правда у них все-таки есть один существенный минус: это их дороговизна, — резюмировал Шеляков.

Ветеринар Богдан Галкин ранее предупредил, что кошек нужно мыть по мере необходимости. Он уточнил, что для мытья питомца можно использовать только специализированные шампуни.

Ветеринар Богдан Галкин ранее посоветовал отнести подобранного на улице котенка к специалистам. Животному нужно провести в ветеринарной клинике целый спектр процедур, особенно если дома уже живут другие коты. Нового питомца следует проверить на наличие хронических заболеваний и лишая, подчеркнул специалист.