Ветеринар объяснил, что нужно делать с подобранным на улице котенком Ветеринар Галкин: взятого с улицы котенка нужно первым делом отнести в ветклинику

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Взятого с улицы котенка нужно сразу же отнести в клинику для животных и провести там целый спектр процедур, заявил в беседе с NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. По его словам, нового питомца обязательно нужно проверить на лишай и хронические заболевания, а также взять у него анализы крови и рентген. Специалист утверждает, что все это может очень дорого выйти, однако если у человека дома уже живут кошки, эти процедуры необходимы.

Приютив питомца с улицы, желательно обратится в ветклинику на осмотр. При необходимости врач может провести диагностику на грибы (в том числе лишай), взять анализы на хронические вирусные инфекции, взять общеклинический и биохимический анализ крови, а так же провести ультразвуковую диагностику и даже рентген. Такой вариант обойдется в копеечку, но за это мы получаем исчерпывающую информацию по состоянию здоровья. Вариант безальтернативный, если дома живут еще представители кошачьих, — сказал ветеринар.

При этом он отметил, что если приютивший котенка человек не содержит дома кошек, питомца можно обследовать дома. При видимой необходимости его также стоит отдать в руки ветеринарам, подчеркнул Галкин. Кроме этого, специалист рассказал о правилах мытья котят.

Если владелец надумает вымыть нового домочадца, то нужно обязательно купить шампунь для животных (у людей и питомцев разный PH кожи), а лучше сразу лечебным с 4% хлоргексидином, — поделился он.

Ранее Галкин рассказал, что преимущество дворовых котят над «чистокровными» заключается в наименьшей подверженности генетическим заболеваниям, так как они появились не в результате намеренного скрещивания. Эксперт отметил, что «породистые» качества питомцев, по сути, являются мутациями, повышающими риск развития наследственных проблем со здоровьем.